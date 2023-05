THÉÂTRE – J3V 18 Rue Neuve, 10 juin 2023, Roussy-le-Village.

Venez découvrir le spectacle de l’atelier Théâtre Adultes de l’association AnVol de Volmerange-les-Mines invité par J3V accompagné de l’atelier Théâtre Ados de J3V.

L’atelier Théâtre Adultes de J3V viendra clôturer la soirée avec sa représentation.. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . 0 EUR.

18 Rue Neuve Maison Communale

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est



Come and discover the performance of the Adult Theater Workshop of the association AnVol de Volmerange-les-Mines invited by J3V together with the Teen Theater Workshop of J3V.

The Adult Theater Workshop of J3V will close the evening with its performance.

Venga a descubrir el espectáculo del taller de teatro para adultos de la asociación AnVol de Volmerange-les-Mines invitado por J3V junto con el taller de teatro para adolescentes de J3V.

El taller de teatro para adultos de J3V cerrará la velada con su actuación.

Entdecken Sie die Aufführung des Ateliers Théâtre Adultes der Association AnVol de Volmerange-les-Mines, das von J3V eingeladen wurde und vom Atelier Théâtre Ados von J3V begleitet wird.

Das Atelier Théâtre Adultes von J3V wird den Abend mit seiner Aufführung abschließen.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS