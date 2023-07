Concert Duo de flute Baroques « Mlle GLC » Roussy Le Fel, 15 juillet 2023, Le Fel.

Le Fel,Aveyron

Les flûtes d’Elodie Frieh et Claire Marchal nous emmènent pour un voyage en Europe Baroque.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Roussy

Le Fel 12140 Aveyron Occitanie



The flutes of Elodie Frieh and Claire Marchal take us on a journey through Baroque Europe

Las flautas de Elodie Frieh y Claire Marchal nos llevan de viaje por la Europa barroca

Die Flöten von Elodie Frieh und Claire Marchal nehmen uns mit auf eine Reise durch das barocke Europa

