Yonne . 10 10 EUR Le Comié des fêtes de Rousson vous donne rendez-vous le vendredi 09 juin 2023 pour une balade dinatoire de 13 Km. Départ du foyer communal entre 18h00 et 20h00. Inscriptions auprès du Comité des fêtes

Informations : 06 07 76 75 11 En cas de tempête, la randonnée pourra être annulée.

Prévoir lampe de poche et gilet fluo Rousson

