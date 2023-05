Journées d’initiation aux techniques décoratives à la chaux 570 route d’ Apt, 15 mai 2023, Roussillon.

Découverte des techniques de peinture naturelle et enduits fins traditionnels à la chaux :.

2023-05-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-17 17:00:00. EUR.

570 route d’ Apt Ecomusée de l’ocre – ôkhra

Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discovery of natural painting techniques and traditional fine lime coatings:

Descubrir las técnicas de pintura natural y los revestimientos tradicionales de cal fina:

Entdeckung der natürlichen Maltechniken und des traditionellen Kalkfeinputzes :

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon