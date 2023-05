Vide grenier du Comité des Fêtes Mairie, 14 mai 2023, Rousset-les-Vignes.

Vide grenier ouvert à tous organisé par le comité des fêtes de Rousset les Vignes..

2023-05-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Mairie places du village

Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Flea market open to all organized by the festival committee of Rousset les Vignes.

Mercadillo abierto a todos organizado por el comité de fiestas de Rousset les Vignes.

Vide grenier ouvert à tous, organisiert vom Comité des fêtes de Rousset les Vignes (Festkomitee von Rousset les Vignes).

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes