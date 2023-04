Présentation du nouveau millésime CD56b, 4 mai 2023, Rousset.

Soirée de présentation de notre nouveau millésime dans une ambiance festive et conviviale. Dégustations gratuites..

2023-05-04 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-04 21:00:00. .

CD56b Domaine Terre de Mistral

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation evening of our new vintage in a festive and friendly atmosphere. Free tastings.

Velada de presentación de nuestra nueva añada en un ambiente festivo y acogedor. Degustaciones gratuitas.

Abendveranstaltung zur Vorstellung unseres neuen Jahrgangs in einer festlichen und geselligen Atmosphäre. Kostenlose Verkostungen.

