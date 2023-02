“HORLOGERIE, … c’est du métal qui danse” ! Rousselot Horlogerie, 1 avril 2023, Vouvray.

“HORLOGERIE, … c’est du métal qui danse” ! 1 et 2 avril Rousselot Horlogerie

A la découverte du métier d’horloger à l’Atelier d’horlogerie ancienne de Marion ROUSSELOT

Rousselot Horlogerie 15 Rue de la Bonne Dame, 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{“link”: “mailto:rousselot.horlogerie@gmail.com”}]

0675543851 https://www.rousselot-horlogerie.com/ https://www.instagram.com/rousselot.horlogerie/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100037322260536;https://wecandoo.fr/atelier/tours-marion-horlogerie-ancienne CQ9W+CM Vouvray

Programme spécifique aux Journée Européennes des Métiers d’Art :

Je propose pour ces deux jours d’ouverture (samedi et dimanche) :

– Samedi sera rythmé par des visites guidées de mon atelier à des horaires précis pour pouvoir vous présenter mon métier autour d’ateliers manuels directement réalisés avec mes outils et mes pendules personnelles.

– Dimanche sera une journée porte ouverte classique sans visite guidée mais sous forme d’exposition lors de laquelle et je serai présente pour répondre à toutes vos questions.

Samedi mon atelier sera ouvert de 10h à 18h avec des visites guidées à

10h,

14h et

16h30.

Les visites auront une durée d’environ 3/4h. Les visites seront sur réservation. Mon atelier n’étant pas très grand je ne pourrais pas accueillir plus de 4 personnes à la fois.

Durant ces visites guidées je vous présenterai succinctement le fonctionnement d’une pendule puis plus concrètement mon métier. Les différentes étapes de réparation ainsi que leur spécificité dûes aux différents métaux. Je ferai également une présentation et une prise en main de mes outils les plus essentiels.

Dimanche l’atelier sera ouvert de 10h à 18h, le fil des visites guidées sera présenté sous forme d’exposition. L’atelier sera en accès libre toute la journée sans besoin de réservation. Je serai à votre disposition pour toutes vos questions. En revanche, il ne sera pas possible de prendre en main les outils présentés.

Pour venir/Parking : Je ne dispose que d’une place de parking qui sera indiquée par une pancarte, pour le reste vous pourrez vous garer sur le parking municipal qui se trouve entre le numéro 18 et le numéro 20 de la rue sur la droite en montant dans les vignes. Il se trouve à environ 150 m de mon atelier.

Pour Réserver : Vous pouvez me contacter directement sur mon téléphone : 06.75.54.38.51 ou m’envoyer un mail : rousselot.horlogerie@gmail.com.

Je vous demanderai de me prévenir si vous deviez annuler pour pouvoir proposer votre place à quelqu’un d’autre. Je compte sur votre compréhension et votre collaboration pour ce dernier point.

J’espère vous voir nombreux tout au long de ce weekend dédié aux métiers d’art. Je suis ravie de vous faire découvrir mon univers et de vous parler de mon métier-passion mais aussi de pouvoir répondre à toutes vos questions !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

©We Can Doo