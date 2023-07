MARCHÉ AUX CUCURBITACÉES ROUSSAY Sèvremoine, 14 octobre 2023, Sèvremoine.

Sèvremoine,Maine-et-Loire

Découvrez cette fête haute en couleur, en animation et de saison au coeur de Roussay : le Marché des Cucurbitacées.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 20:00:00. .

ROUSSAY Rue des Sports

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover this colourful, lively and seasonal festival in the heart of Roussay: the Cucurbitaceae Market

Descubra esta fiesta colorista, animada y estacional en el corazón de Roussay: el Mercado de la Cucurbitácea

Entdecken Sie dieses farbenfrohe, belebte und saisonale Fest im Herzen von Roussay: den Kürbismarkt

