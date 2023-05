Duo Piano et violon Espace Culturel Saint Germain Catégories d’évènement: Drôme

Roussas

Duo Piano et violon Espace Culturel Saint Germain, 10 juin 2023, Roussas. Duo piano et violon

Rebecca Chaillot, Geneviève Laurenceau

Paganini, Saint Saens, Sarasate, Falla, Franck.

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 21:00:00. EUR.

Espace Culturel Saint Germain Le village

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



