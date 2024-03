Roumavagi Vauvenargues, dimanche 28 avril 2024.

Que voici une belle fête provençale ! Très caractéristique du pays d’Aix. Le dernier dimanche d’avril perdure un très ancien pèlerinage le pèlerinage à la Sainte-Victoire Lou Roumavàgi.

Lou Roumavàgi dóu Mount Ventùri relancé et rénové en 1955 par l’association des Amis de la Sainte-Victoire. L’ascension de la montagne de Cézanne s’effectue par le sentier Imoucha (du nom de ce bijoutier aixois, randonneur amoureux de la Sainte-Victoire qui sauva son prieuré de la ruine) ou par le chemin des Cabassols dit des Venturié en deux heures de marche environ. La messe est célébrée en provençal dans la chapelle du prieuré. Puis, après la bénédiction du terroir d’Aix et le chant de la Coupo Santo, des danses et des musiques provençales sont interprétées sur l’esplanade. L’après-midi ce sont différentes animations tel que les conteuses de Mille et une Paroles puis celle du Grimp13 présentant des interventions de secours en montagne, une exposition de dessins sur Sainte Victoire réalisés par les écoliers du Tholonet et de Châteauneuf-le-Rouge …. Tout cela avant de redescendre dans la vallée avec plein de beaux souvenirs en prenant date pour le prochain Roumavagi , dimanche 27 avril 2025 . » .

