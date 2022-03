Roumavagi – Bénédiction des vitraux de la chapelle du Prieuré de Sainte-Victoire Vauvenargues Vauvenargues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vauvenargues

Roumavagi – Bénédiction des vitraux de la chapelle du Prieuré de Sainte-Victoire Vauvenargues, 24 avril 2022, Vauvenargues. Roumavagi – Bénédiction des vitraux de la chapelle du Prieuré de Sainte-Victoire Vauvenargues

2022-04-24 – 2022-04-24

Vauvenargues Bouches-du-Rhône Vauvenargues Les Amis de Sainte Victoire organisent le dimanche 24 avril prochain un évènement qui s’inscrit dans une très ancienne tradition provençale ou le Prieuré de Sainte Victoire était le point d’arrivé du Roumavagi. Évènement à la fois cultuel et culturel les Amis de Sainte Victoire souhaitent après deux ans d’absence lui donner cette année un éclat particulier. Deux nouvelles statues, l’une de saint Jean l’autre de saint Honoré, flanquées sur le portail d’entrée du prieuré seront inaugurées à cette occasion. La messe en provençal sera animé par des groupes folkloriques du pays d’Aix. A l’issue de la messe les groupes folkloriques, musiciens et danseurs se produiront sur l’esplanade. Bénédiction des vitraux de la chapelle du Prieuré de Sainte-Victoire au cours de la célébration du Roumavagi Dei Santo Venturi https://www.amisdesaintevictoire.asso.fr/agenda.html Les Amis de Sainte Victoire organisent le dimanche 24 avril prochain un évènement qui s’inscrit dans une très ancienne tradition provençale ou le Prieuré de Sainte Victoire était le point d’arrivé du Roumavagi. Évènement à la fois cultuel et culturel les Amis de Sainte Victoire souhaitent après deux ans d’absence lui donner cette année un éclat particulier. Deux nouvelles statues, l’une de saint Jean l’autre de saint Honoré, flanquées sur le portail d’entrée du prieuré seront inaugurées à cette occasion. La messe en provençal sera animé par des groupes folkloriques du pays d’Aix. A l’issue de la messe les groupes folkloriques, musiciens et danseurs se produiront sur l’esplanade. Vauvenargues

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Vauvenargues Autres Lieu Vauvenargues Adresse Ville Vauvenargues lieuville Vauvenargues Departement Bouches-du-Rhône

Vauvenargues Vauvenargues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vauvenargues/

Roumavagi – Bénédiction des vitraux de la chapelle du Prieuré de Sainte-Victoire Vauvenargues 2022-04-24 was last modified: by Roumavagi – Bénédiction des vitraux de la chapelle du Prieuré de Sainte-Victoire Vauvenargues Vauvenargues 24 avril 2022 Bouches-du-Rhône Vauvenargues

Vauvenargues Bouches-du-Rhône