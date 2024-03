Roumavage de Saint-Sixte à Eygalières Eglise Saint-Laurent Eygalières, mardi 2 avril 2024.

Roumavage de Saint-Sixte à Eygalières Eglise Saint-Laurent Eygalières Bouches-du-Rhône

Venez découvrir le Roumavage, procession de Saint-Sixte à Eygalières, mardi 2 avril, à partir de 9h30 !

Le « Roumavage » (procession en provençal) est un pèlerinage traditionnel de Saint-Sixte, qui se déroule chaque année le mardi de Pâques.



Depuis le Moyen-Age, les Eygaliérois demandent au Saint Pape d’éloigner la sécheresse et les conséquences qui en résultent sur le village d’Eygalières et ses environs.



La statue du Saint est portée en procession depuis l’église paroissiale jusqu’au site de la chapelle de Saint-Sixte.

Un cortège se forme, bannière en tête, suivi des tambourins et galoubets, dames en costume d’arlésiennes et jeunes filles en Mireille, qui précèdent le buste de Saint-Sixte porté par deux prieurs. Suivent les ecclésiastiques, les charrettes traditionnelles, cavaliers, fidèles et touristes.

Arrivée à la chapelle, une messe est célébrée en lengo nostro, ie. en provençal.



Déroulé du Roumavage :

9h30 Place de l’Église Départ de la procession

10h Chapelle Saint-Sixte Messe en plein air, liturgie en provençal, avec la participation du groupe folklorique « Li Cacharello »



Les Pères Maurice Rolland, Denis Clavel, Pierre Danielo, Sathya Sagayanathan, la Communauté Paroissiale d’Eygalières vous invitent chaleureusement à participer à cette fête traditionnelle.



En cas de mauvais temps, la procession n’aura pas lieu et la messe se tiendra à l’intérieur de la Nouvelle Église Saint-Laurent. .

Eglise Saint-Laurent 5102 rue de la Vieille Église

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

