2023-11-17 21:00:00 – 2023-11-17

Venez nombreux profiter de la soirée cabaret organisée par l’association « Détente et Loisirs ». La compagnie Starlight family vous présentera son 3ème spectacle qui vous parle de Fernande Starlight et sa soirée entre filles. Chez les Starlight on danse et chante … en doré. Depuis sa propre chambre, les filles Starlight vont rejouer les chorégraphies dignes des plus grands cabarets ! Un programme rempli de danse, de chant et surtout d’humour pour passer un moment convivial et agréable.

