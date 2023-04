Randonnée Motos-Quads Le bourg Roumagne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Roumagne

Randonnée Motos-Quads Le bourg, 25 juin 2023, Roumagne. Randonnée en motos et/ou quads dans la campagne environnante réservée aux licenciés du moto-club de Monteton..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Le bourg

Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Motorcycle and/or quad ride in the surrounding countryside reserved for members of the Monteton motorcycle club. Paseo en moto y/o quad por los alrededores, reservado a los miembros del motoclub de Monteton. Ausflüge mit Motorrädern und/oder Quads in die umliegende Landschaft, die den Lizenznehmern des Motorradclubs von Monteton vorbehalten sind. Mise à jour le 2023-03-27 par OT du Pays de Lauzun

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Roumagne Autres Lieu Le bourg Adresse Le bourg Ville Roumagne Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Le bourg Roumagne

Le bourg Roumagne Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roumagne/

Randonnée Motos-Quads Le bourg 2023-06-25 was last modified: by Randonnée Motos-Quads Le bourg Le bourg 25 juin 2023 Le bourg Roumagne

Roumagne Lot-et-Garonne