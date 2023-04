Fête du village Le bourg, 17 juin 2023, Roumagne.

À l’occasion de la fête du village, venez nombreux profiter des animations proposées par l’association Détente et Loisirs C’est la fête du village ! Durant ce weekend festif et convivial, prenez le temps de découvrir ce charmant village..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . .

Le bourg

Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the village festival, come and enjoy the animations proposed by the association Détente et Loisirs C’est la fête du village ! During this festive and friendly weekend, take the time to discover this charming village.

Con motivo de la fiesta del pueblo, venga a disfrutar de las actividades propuestas por la asociación Détente et Loisirs ¡Es la fiesta del pueblo! Durante este fin de semana festivo y acogedor, tómese su tiempo para descubrir este encantador pueblo.

Anlässlich des Dorffestes kommen Sie zahlreich, um die vom Verein Détente et Loisirs C’est la fête du village angebotenen Animationen zu genießen! Während dieses festlichen und geselligen Wochenendes können Sie sich die Zeit nehmen, dieses charmante Dorf zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT du Pays de Lauzun