Roul’Roule – Piste de Roller Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Trouville-sur-Mer

Roul’Roule – Piste de Roller Trouville-sur-Mer, 4 février 2023, Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer. Roul’Roule – Piste de Roller Boulevard Fernand Moureaux Parking des Bains Trouville-sur-Mer Calvados Parking des Bains Boulevard Fernand Moureaux

2023-02-04 10:00:00 – 2023-02-04 20:00:00

Parking des Bains Boulevard Fernand Moureaux

Trouville-sur-Mer

Calvados Trouville-sur-Mer Cette année, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer innove et passe d’une piste de glace naturelle… À une piste de roller ! Lumières, musique et boule à facettes ; écolo, disco et rigolo, le Roul’Roule, est LA nouvelle animation phare des vacances d’hiver trouvillaises ! Que vous soyez le pro des pirouettes ou le roi des tours agrippé à la rambarde, c’est l’occasion de passer un bon moment en solitaire, en amoureux, en famille ou entre amis, sur une piste de plus de 300m2 en plein centre-ville ! Inauguration, animation sur la piste, cours de rollers avec des moniteurs professionnels, soirée disco, chalet gourmand… On garde les patins, mais on troque les lames contre des roulettes ! Informations pratiques :

– Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h. Nocturne jusqu’à 22 h le vendredi et le samedi

– Tarifs : 6 € l’entrée avec location de patins, 4 € l’entrée sans location de patins Cette année, l’Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer innove et passe d’une piste de glace naturelle… À une piste de roller ! Lumières, musique et boule à facettes ; écolo, disco et rigolo, le Roul’Roule, est LA nouvelle animation phare des vacances d’hiver trouvillaises ! Que vous soyez le pro des pirouettes ou le roi des tours agrippé à la rambarde, c’est l’occasion de passer un bon moment en solitaire, en amoureux, en famille ou entre amis, sur une piste de plus de 300m2 en plein centre-ville ! Inauguration, animation sur la piste, cours de rollers avec des moniteurs professionnels, soirée disco, chalet gourmand… On garde les patins, mais on troque les lames contre des roulettes ! Informations pratiques :

– Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h. Nocturne jusqu’à 22 h le vendredi et le samedi

– Tarifs : 6 € l’entrée avec location de patins, 4 € l’entrée sans location de patins +33 2 31 14 60 70 Parking des Bains Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Trouville-sur-Mer Autres Lieu Trouville-sur-Mer Adresse Trouville-sur-Mer Calvados Parking des Bains Boulevard Fernand Moureaux Ville Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer lieuville Parking des Bains Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Departement Calvados

Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trouville-sur-mer-trouville-sur-mer/

Roul’Roule – Piste de Roller Trouville-sur-Mer 2023-02-04 was last modified: by Roul’Roule – Piste de Roller Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer 4 février 2023 Boulevard Fernand Moureaux Parking des bains Trouville-sur-Mer Calvados Calvados Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer, Calvados

Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer Calvados