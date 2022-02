Roulons nature : balade ornithologique à vélo Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes, le mercredi 16 février à 09:00

Au départ d’Armentières, partons à la rencontre d’une nature en suspens mais non moins active. Nous observerons des oiseaux hivernants, sédentaires ou de passage. La lumière hivernale sublimera cette fresque du vivant et nous aidera à quitter un confort douillet le temps d’une excursion vivifiante. VTT/VTC à privilégier, 15km environ.

Gratuit mais inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T11:00:00

