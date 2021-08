Marseille Le Pelle mêle Bouches-du-Rhône, Marseille Roulez Jeunesse SHOWCASE Le Pelle mêle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Roulez Jeunesse SHOWCASE Le Pelle mêle, 14 août 2021, Marseille. Roulez Jeunesse SHOWCASE

Le Pelle mêle, le samedi 14 août à 20:00

Retrouvez nous samedi 14/08 pour un SHOWCASE sur le vieux port de Marseille ! Nous sommes ravis d’être de retour au Pelle Mêle, 8 place aux huiles 13001 Marseille Nous y jouerons les titres de notre album “Vague à l’âme”, des covers ainsi que de nouvelles compositions [https://www.facebook.com/RoulezJeunesseMusic](https://www.facebook.com/RoulezJeunesseMusic) [https://www.roulezjeunesse-music.com](https://www.roulezjeunesse-music.com) ♫♫♫ Le Pelle mêle 8, place aux huiles 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T20:00:00 2021-08-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Pelle mêle Adresse 8, place aux huiles 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Le Pelle mêle Marseille