Roulez Jeunesse édition 2021 Briare

Briare Loiret Dans le cadre de sa programmation Roulez Jeunesse ! l’Escabeau Cie pro vous propose trois spectacles jeunesse à partir de 2 ans, étalés sur 3 samedis. A ROUND IS A ROUND – Théâtre des Vallées

théâtre musical en français et en anglais (50 min)

à partir de 7 ans

Samedi 27 novembre à 15h LILI À L’INFINI… – Cie Mue Marionnettes

Marionnettes à fils (40 min)

Samedi 4 décembre à 11h L’OURS ET LE SOLEIL – D&A Production

Solo conte et théâtre d’objet (45 min)

