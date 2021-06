Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Roulettes et violoncelles Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Roulettes et violoncelles Hérouville-Saint-Clair, 20 août 2021-20 août 2021, Hérouville-Saint-Clair. Roulettes et violoncelles 2021-08-20 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-20 19:00:00 19:00:00 Quartier des Belles Portes Cour de l’école Gringoire

Hérouville-Saint-Clair Calvados Du 16 juillet au 27 août, tous les vendredis, dans 7 quartiers différents, les acteurs des escales estivales proposeront de nombreuses activités pour toutes les générations : ateliers, animations, activités sportives, jeux, musique…Le 20 août, venez assister au spectacle de patinage contemporain « Roulettes et violoncelles » présenté par la compagnie Le Patin Vert.

« Fusion entre la virtuosité athlétique et la magie poétique de la glisse, ce spectacle est une approche chorégraphique de la discipline. Sur une trame sonore allant du classique à l’électro, les patineurs se mêlent au public et relèvent les défis de l’espace. » Source : Ville de Caen

