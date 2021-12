Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Roule pizza et file la crêpe / Conte en ligne Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

du samedi 1 janvier 2022 au mardi 1 février 2022 à Réseau des médiathèques

Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui ? Des crêpes ? De la pizza ? Les deux ! Le vieux fait sa pizza, la vieille une belle crêpe. Mais Crêpe et Pizza ne veulent pas se laisser manger. Elles préfèrent rouuuuler ! **_Avec Fabienne Morel et Debora Di Gilio_**

Se connecter sur e-mediatheque.sqy.fr

Retrouvez ce conte dans l’agenda à la rubrique culture en ligne du site e-mediatheque.sqy.fr Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

