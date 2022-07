Roule ma poule Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Bresse

Réservez dès maintenant votre rando à vélo à l’office de tourisme ! contact@saonedoubsbressetourisme.fr +33 3 85 91 87 52 https://www.saonedoubsbressetourisme.fr/agenda/roule-ma-poule/ Au programme de cette journée, 3 randonnées à vélo couvrant une grande partie du territoire Saône Doubs Bresse. Une randonnée de 17km, une de 32km et une de 66km. Un marché de producteurs locaux se tiendra à l’extérieur du gymnase dans l’objectif de faire découvrir les bons produits de chez nous. Un petit parcours vélo pour les enfants sera proposés par le club cycliste San Martinois.

