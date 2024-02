Roule ma poule Route de Saint-Maurice Saint-Martin-en-Bresse, dimanche 15 septembre 2024.

Roule ma poule Route de Saint-Maurice Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Au programme de cette journée, 3 randonnées à vélo couvrant une grande partie du territoire Saône Doubs Bresse. Une randonnée de 21km, une de 33km et une de 66km seront proposées. Un « enquête game », petit parcours vélo façon chasse aux trésors sera proposé aux plus jeunes ! Buvette et restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 08:00:00

fin : 2024-09-15 17:00:00

Route de Saint-Maurice Gymnase

Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@saonedoubsbressetourisme.fr

L’événement Roule ma poule Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2024-02-06 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III