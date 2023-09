After Braderie chez Roule Ma Poule Roule ma Poule Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord After Braderie chez Roule Ma Poule Roule ma Poule Lille, 23 septembre 2023, Lille. After Braderie chez Roule Ma Poule Samedi 23 septembre, 11h30 Roule ma Poule Entrée libre Roule ma Poule et Le Collectif les Secrètes organisent leur After Braderie.

Un chouette événement à ne pas louper !

Au programme : – moules frites toute la journée

– créateurs de la région

– bar à paillettes

– tatoueur

– artiste peintre en live

– bar à ongles

– performance musicale (saxophoniste et Dj live). On vous donne rendez-vous de 11h30 à 23h30 !

Le lieu est accessible en transport en commun et l’événement est kids friendly !

– Entrée libre – Roule ma Poule 4 avenue de Bretagne lille Lille 59130 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/p/CxYJJypsT2-/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA== »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T11:30:00+02:00 – 2023-09-23T23:30:00+02:00

2023-09-23T11:30:00+02:00 – 2023-09-23T23:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Roule ma Poule Adresse 4 avenue de Bretagne lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Roule ma Poule Lille latitude longitude 50.635969;3.026252

Roule ma Poule Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/