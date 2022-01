Roule ma poule ! Balade gourmande. Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’évènement: Landes

Saint-Martin-de-Seignanx Landes EUR A vélo, venez rencontrer des producteurs locaux. Une balade gourmande pour découvrir le monde agricole local et déguster nos produits du terroir.

Rendez-vous à 10h au CPIE.

Sur réservation avant le 14 juin.

+33 5 59 45 19 19

