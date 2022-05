ROULE GALETTE Toulouse, 22 juin 2022, Toulouse.

5 EUR 5 6 Une course poursuite est alors engagée où elle rencontrera un lapin pleurnichard, un gros ours poète, un vieux loup peu inquiétant et le rusé renard. Tous voudront manger notre héroïne mais Galette va user de ses charmes et de son chant pour détourner leur attention.

Réussira-t-elle à échapper à son destin tragique ?

Deux petits vieux fabriquent une galette. Juste avant d’être dégustée, elle fuit par la fenêtre et roule roule dans la forêt.

Spectacle musical de 1 à 7 ans. Par la compagnie Touk-Touk.

Durée – 35 mn.

