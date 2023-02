ROULE GALETTE L’AKTEON THEATRE, 11 février 2023, PARIS.

ROULE GALETTE L’AKTEON THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 11:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Du 07 janvier au 26 mars 2023 A 11h30 Sam/Dim et tous les jours pendant les vacances A partir de 1 an Fabriquée par deux petits vieux, La Galette n’a pas envie de se faire manger : vite, vite, elle fuit par la fenêtre, et va rencontrer le lapin, l’ours, le loup et le renard. Que va-t-elle devenir? Tout le monde connaît cette histoire de Galette trop prétentieuse qui se croyait invincible. La Touk Touk Cie reprend ce conte , mais en musique et comptines. Avec humour et tout un tas d’instruments de musique! Durée 35 mn Touk Touk Compagnie Distribution : en cours Auteur : Sylvain Bernert Arrangement : Slim Defalla La presse en parle “Un spectacle joyeux et rythmé ! On y va avec les petits sans hésitation. Les enfants adorent écouter des contes et encore plus quand ils sont accompagnés d’une musique entrainante, ce qui est le cas.” La Muse

Votre billet est ici

L’AKTEON THEATRE PARIS 11, RUE DU GÉNÉRAL BLAISE Paris

Du 07 janvier au 26 mars 2023

A 11h30

Sam/Dim et tous les jours pendant les vacances

A partir de 1 an

Fabriquée par deux petits vieux, La Galette n’a pas envie de se faire manger : vite, vite, elle fuit par la fenêtre, et va rencontrer le lapin, l’ours, le loup et le renard. Que va-t-elle devenir?

Tout le monde connaît cette histoire de Galette trop prétentieuse qui se croyait invincible. La Touk Touk Cie reprend ce conte , mais en musique et comptines. Avec humour et tout un tas d’instruments de musique!

Durée 35 mn

Touk Touk Compagnie

Distribution : en cours

Auteur : Sylvain Bernert

Arrangement : Slim Defalla

La presse en parle

“Un spectacle joyeux et rythmé ! On y va avec les petits sans hésitation. Les enfants adorent écouter des contes et encore plus quand ils sont accompagnés d’une musique entrainante, ce qui est le cas.” La Muse

.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici