Roukiata Ouegdraogo + Mbaé Tahamida Soly Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque, 11 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement.

Roukiata Ouegdraogo + Mbaé Tahamida Soly

4 Rue Bernard du Bois Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhone Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

2023-05-11 20:15:00 20:15:00 – 2023-05-11

Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhone

Marseille 1er Arrondissement

EUR En première partie de soirée à 20h15 :



Pièce « Élégie d’exil » – Mbaé Tahamida Soly

Projet de l’association du 14ème : SLAM / Pièce



Dans « Élégie d’exil », Soly aborde la douloureuse question des homicides liés au contrôle du trafic de drogue à Marseille.



En deuxième partie de soirée à 21h :

One woman show – Roukiata Ouegdraogo



Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes parisiennes.

Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.



Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une femme maîtresse de son destin.



Roukiata fait, avec Je demande la route, un retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun peut s’identifier.



Dans le cadre de la 8e édition du Festival La Nuit Des Griots (NDG2023).

L’édition de la maturité et de l’audace, vitrine de l’expression des cultures d’Afrique et du monde !

”Roukiata Ouegdraogo en 150 dates de tournée, soit plus de 60 000 spectateurs, a pu faire apprécier son immense générosité et son sublime sourire.”

https://nuitdesgriots.fr/events/

Cité de la Musique de Marseille – L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-16 par