TÉLÉTHON 2023 ROUJAN – TOUR DE VILLE ET SOIRÉE DANSANTE Roujan, 9 décembre 2023, Roujan.

Roujan,Hérault

Tour de ville par les Minettes Roujanaises, vente de billets de tombola/peluches, gâteaux confectionnés par les familles à côté du Petit Primeur. A 19h30 à la salle polyvalente Soirée dansante animée par Marylin’ Music. Apéritif, en sus, repas tarif adulte :20€, enfant de – 12 ans :10€. Inscription et paiement vendredi 24 (10h-12h et 17h-19h) et mercredi 29 novembre (17h-19h) salle du peuple..

2023-12-09 19:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Roujan 34320 Hérault Occitanie



Tour of the town by the Minettes Roujanaises, sale of raffle tickets/peluches, cakes made by families next to the Petit Primeur. At 7.30pm at the Salle Polyvalente Dance party hosted by Marylin’ Music. Aperitif not included, meal priced at 20? for adults and 10? for children under 12. Registration and payment Friday 24 (10am-12pm and 5pm-7pm) and Wednesday 29 November (5pm-7pm) salle du peuple.

Recorrido por la ciudad a cargo de las Minettes Roujanaises, venta de boletos para la rifa y de pasteles elaborados por las familias junto al Petit Primeur. A las 19.30 h, en la Salle Polyvalente, velada de baile con Marylin’ Music. Aperitivo no incluido, comida al precio de 20 euros para los adultos y 10 euros para los niños menores de 12 años. Inscripciones y pago el viernes 24 (de 10.00 a 12.00 h. y de 17.00 a 19.00 h.) y el miércoles 29 de noviembre (de 17.00 a 19.00 h.) en la Salle du Peuple.

Stadtrundfahrt mit den Minettes Roujanaises, Verkauf von Tombola-Losen/Kuchen, von den Familien gebackene Kuchen neben dem Petit Primeur. Um 19:30 Uhr in der Mehrzweckhalle Tanzabend mit Marylin’ Music. Aperitif, zusätzlich zum Essen, Preis Erwachsene: 20?, Kinder unter 12 Jahren: 10? Anmeldung und Bezahlung am Freitag, den 24. November (10-12 Uhr und 17-19 Uhr) und am Mittwoch, den 29. November (17-19 Uhr) im Salle du peuple.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT AVANT-MONTS