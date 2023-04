PLANE’T ADOS – SOIRÉE RETROUVAILLES Rue du Coustel, 5 mai 2023, Roujan.

Planet Ados pour les 11-17 ans, l’accueil itinérant organise une soirée retrouvailles pour les participants au séjour ski 2023 de 18h45 à 22h30. Rendez-vous à l’ALSH de Roujan . Sur inscription..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . .

Rue du Coustel

Roujan 34320 Hérault Occitanie



Planet Ados for the 11-17 years old, the itinerant reception organizes a reunion evening for the participants of the ski trip 2023 from 6:45 pm to 10:30 pm. Meeting point at the ALSH of Roujan. On registration.

Planeta Ados para los jóvenes de 11 a 17 años, la acogida itinerante organiza una velada de reencuentro para los participantes en el viaje de esquí de 2023, de 18.45 a 22.30 h. Punto de encuentro en el ALSH de Roujan. En la inscripción.

Planet Ados für 11- bis 17-Jährige, die Wanderbetreuung organisiert von 18:45 bis 22:30 Uhr einen Wiedersehensabend für die Teilnehmer des Skiurlaubs 2023. Treffpunkt in der ALSH von Roujan . Auf Anmeldung.

