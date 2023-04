EXPOSITION « SUR LA PISTE DES DOMAINES » sur D13, 28 avril 2023, Roujan.

L’association « Sur la piste des Domaines » promeut la culture et propose des expositions dans des sites patrimoniaux, cette année ils reviennent à Cassan et présentent une collaboration de sculpteurs et peintres avec Ruby, Serge Serrano, César Cepeda, Yves Marcerou, Malou Collet-Beillon et Sandra Giuliani.

Vernissage : vendredi 28 avril à 18h30.

2023-04-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-19 19:00:00. EUR.

sur D13

Roujan 34320 Hérault Occitanie



The association « Sur la piste des Domaines » promotes culture and offers exhibitions in heritage sites, this year they return to Cassan and present a collaboration of sculptors and painters with Ruby, Serge Serrano, César Cepeda, Yves Marcerou, Malou Collet-Beillon and Sandra Giuliani.

Opening: Friday, April 28 at 6:30 pm

La asociación « Sur la piste des Domaines » promueve la cultura y propone exposiciones en lugares patrimoniales, este año vuelven a Cassan y presentan una colaboración de escultores y pintores con Ruby, Serge Serrano, César Cepeda, Yves Marcerou, Malou Collet-Beillon y Sandra Giuliani

Inauguración: viernes 28 de abril a las 18.30 horas

Der Verein « Sur la piste des Domaines » fördert die Kultur und bietet Ausstellungen in Kulturerbestätten an. Dieses Jahr kehren sie nach Cassan zurück und präsentieren eine Zusammenarbeit von Bildhauern und Malern mit Ruby, Serge Serrano, César Cepeda, Yves Marcerou, Malou Collet-Beillon und Sandra Giuliani.

Vernissage: Freitag, 28. April um 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-04-17 par ADT34