Exposition NOUVELLES DRAPERIES CONTEMPORAINES de Denise Sabourin et Yves Marcérou au Château-Abbaye de Cassan à Roujan Château Abbaye de Cassan Roujan, 16 avril 2022 14:00, Roujan. 16 avril – 26 juin Sur place Entrée visite Cassan : adulte 8€, tarifs réduits 6€, gratuité pour les moins de 7 ans. 0467245245, info@chateau-cassan.com, https://chateau-cassan.com/ “Nouvelles draperies contemporaines” exposition de Denise Sabourin et Yves Marcérou dans le parcours de la visite de Cassan du 16 avril au 27 juin 2022. Le château abbaye de Cassan expose du 16 avril au 26 juin les œuvres de deux artistes contemporains : Denise Sabourin et Yves Marcérou qui ont en commun de travailler sur des supports textiles.

La complémentarités de ces deux démarches artistiques trouve dans les murs du Château-Abbaye de Cassan un écrin valorisant, d’autant que ces deux artistes sont soutenus par l’Académie VIA DOMITIA – P.Paul RIQUET . Denise Sabourin présente une série de gazes chirurgicales de 1,80m x 1,25m imprimées et brodées main, évoquant la rencontre d’une personne ou un événement remarquable. Sa démarche profondément teintée d’humanisme nous interroge sur notre destinée individuelle et sur les enjeux de notre société. Le regard original et vivifiant que l’artiste porte sur notre monde est soutenu par une esthétique d’un grand raffinement. Découvrir plus d’informations site officiel de Denise Sabourin Yves Marcérou présente quant à lui, une série de toiles libres aux formats variés. Réalisées sur des draps de famille découpés et peints, elles nous plongent dans les signes, les idéogrammes et les mythes de notre civilisation et interrogent à travers nos origines notre humanité et ses fondements. Le chatoiement des couleurs, le mélange de techniques fluides d’aquarelles et d’empâtements donnent aux matières une variété et une richesse intéressantes. Plus d’informations site officiel d’Yves Marcérou Château Abbaye de Cassan Roujan sur D13, 34320 ROUJAN 34320 Roujan Hérault samedi 16 avril – 14h00 à 19h00

