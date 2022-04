Escape game « jusqu’à la lie » au Château Abbaye de Cassan Château Abbaye de Cassan à Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Escape game « jusqu’à la lie » au Château Abbaye de Cassan Château Abbaye de Cassan à Roujan, 27 août 2022 10:00, Roujan. Samedi 27 août, 10h00, 12h00, 14h30, 16h30 Sur place A partir de 7 ans, tarif unique 15€ (visite + escape game) réservation et paiement en ligne uniquement 0467245245, info@chateau-cassan.com, https://chateau-cassan.com/18-juin-30-juillet-27-aout-escape-game-jusqua-la-lie/, https://patrivia.net/visit/chateau-abbaye-de-cassan Private Escape Game propose des Escape Games culturels dans des endroits privilégiés; ainsi, le Château Abbaye de Cassan accueille son nouveau VINO ESCAPE 2022, “Jusqu’à la lie” Il est désormais possible d’explorer la face cachée du vigneron qui sommeille en toi ! Après avoir réuni votre cuvée personnelle, il vous faudra du nez, rester souples et vifs pour ne pas vous laissez bouchonner ! Une fois les idées décantées, peut être atteindrez-vous une finale remarquable ?

Château Abbaye de Cassan à Roujan sur D13, 34320 ROUJAN 34320 Roujan Hérault samedi 27 août

