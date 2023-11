On Purge Feydeau – Les Faussaires de la Lily LE VINGT SEPT – AUDITORIUM, 16 février 2024, ROUILLAC.

On Purge Feydeau – Les Faussaires de la Lily LE VINGT SEPT – AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:30 (2024-02-16 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Pièce improvisée avec cinq comédiens et un public complice pour une pièce éphémère, inédite et jamais écrite par Georges Feydeau !Les Faussaires ont le projet fou et démesuré de créer des spectacles totalement improvisés dans le style d’un auteur emblématique, afin de lui donner une nouvelle voix et de « compléter ses oeuvres complètes ». Rien que ça ! Le principe : les comédiens, guidés par la metteure en scène, improvisent une pièce en trois actes, à partir des personnages et situations proposés par le public lui-même : c’est (presque) à s’y méprendre une oeuvre de Georges Feydeau, bien que ce soit véritablement improvisé, du lever de rideau au point final. Pourquoi Feydeau ? Pour son caractère divertissant, sa drôlerie, sa légèreté, son rythme effréné et sa mécanique du rire mais aussi et surtout car il aime malmener ses personnages… Le public est donc invité à mettre nos Faussaires dans des situations vaudevillesques et savourer la manière dont ils devront s’en extirper ! Finalement, quelle belle et joyeuse façon de (re)découvrir l’auteur et son oeuvre !Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Votre billet est ici

LE VINGT SEPT – AUDITORIUM ROUILLAC Boulevard ENCAMP Charente

18.0

EUR

