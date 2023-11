Les Frères Jacquard – [In]certain Regard LE VINGT SEPT – AUDITORIUM, 15 décembre 2023, ROUILLAC.

Les Frères Jacquard – [In]certain Regard LE VINGT SEPT – AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-12-15 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Ce trio de musiciens – chanteurs improbables, à l’extravagance totalement assumée, est spécialiste du détournement et du reprisage de tubes. Pour combler la soif de connaissance de leur public, ils reviennent sur scène en professeurs émérites, dans une conférence musicale et pédagogique sur la musique dite de variétés. Cette conférence sera bien sûr décalée, surprenante, drôlissime, digne des Frères Jacquard et de l’humour et de l’énergie qui les caractérisent. À (re)découvrir sans hésiter !Metteur en scène : Les Frères JacquardDistribution : Les Frères Jacquard Les Frères Jacquard

Votre billet est ici

LE VINGT SEPT – AUDITORIUM ROUILLAC Boulevard ENCAMP Charente

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici