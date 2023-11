Marcel Orchestre & Fatals Picards LE VINGT SEPT, 6 avril 2024, ROUILLAC.

Marcel Orchestre & Fatals Picards LE VINGT SEPT. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 19:00 (2024-04-06 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) 2004 – 2024 : Voilà maintenant deux décennies que le magazine FrancoFans, basé à Rouillac, existe. Fervent défenseur de la chanson francophone actuelle au sens large, c’est aujourd’hui une référence nationale de la presse musicale. Défricheur de talents, des artistes comme Pomme ou Gauvain Sers y ont obtenu la première couverture de leur carrière. Pour célébrer ses vingt années d’activisme, quoi de mieux pour FrancoFans que d’inviter sur ses terres charentaises deux groupes légendaires du rock festif alternatif : les Fatals Picards et Marcel et son Orchestre !Sortez les déguisements, échauffez-vous, la soirée promet d’être longue… Prêts à faire la fête ? Un apéritif sera offert entre 18h30 et 19h00 à l’entrée de la salle, accompagné par La Fanfare Ouest.Gratuit pour les moins de 6 an(s) Marcel et son Orchestre Marcel et son Orchestre

LE VINGT SEPT ROUILLAC Boulevard ENCAMP Charente

28.2

EUR28.2.

