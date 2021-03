Rouge- Souillac en Jazz, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Souillac.

29 EUR Madeleine Cazenave : piano,

Sylvain Didou : contrebasse,

Boris Louvet : batterie

Rouge ?« Parce que c’est une couleur féminine forte, évocatrice de sentiments puissants comme l’amour et la révolte. » Dans l’univers de Rouge, trois pigments suffisent à déstabiliser les couleurs connues. La pianiste Madeleine Cazenave nous entraîne dans une odyssée chromatique. On explore avec bonheur leur spectre multicolore, entre les ondes classiques de Satie et de Ravel et les tons chauds-froids de Tigran Hamasyan ou E.S.T. déjà venus à Souillac. Leur premier album évoque une traversée orageuse, un cheminement aérien et sensible vers une éclaircie intérieure. Avec simplicité, les musiciens créent les conditions de l’immersion, contemplative et hypnotique, pour mieux nous entraîner au cœur de la douce tempête Rouge.

