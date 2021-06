Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistère, Le Relecq-Kerhuon Rouge Nord – Commun Kerhorre d’Eté Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon

Rouge Nord – Commun Kerhorre d’Eté Le Relecq-Kerhuon, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Le Relecq-Kerhuon. Rouge Nord – Commun Kerhorre d’Eté 2021-07-27 21:03:00 – 2021-07-27 21:50:00

Le Relecq-Kerhuon Finistère Le Cirque Pardi présente Rouge Nord, une fresque cinématographique.

Rouge Nord, un sentiment de confusion offert aux passants. Le bruit d’un moteur surgit et ouvre la porte sur l’action.

Une scène inattendue prend place.

Moment suspendu.

Non, ce n’est pas un accident mais bien l’ouverture d’un rêve couleur métallique.

Le public est alors témoin du montage du fil en direct. De notre ballet mécanique.

La ligne est tenue, le funambule respire. > La ville du Relecq Kerhuon se voit dans l’obligation de maitriser le nombre de spectateurs. Spectacle dans la limite des places disponibles. Le Cirque Pardi présente Rouge Nord, une fresque cinématographique.

Rouge Nord, un sentiment de confusion offert aux passants. Le bruit d’un moteur surgit et ouvre la porte sur l’action.

Une scène inattendue prend place.

Moment suspendu.

Non, ce n’est pas un accident mais bien l’ouverture d’un rêve couleur métallique.

Le public est alors témoin du montage du fil en direct. De notre ballet mécanique.

La ligne est tenue, le funambule respire. > La ville du Relecq Kerhuon se voit dans l’obligation de maitriser le nombre de spectateurs. Spectacle dans la limite des places disponibles.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Relecq-Kerhuon Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Relecq-Kerhuon Adresse Ville Le Relecq-Kerhuon lieuville 48.3952#-4.41172