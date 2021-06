Paris Pelouse de Reuilly Paris Rouge Nord / Cirque Pardi ! Pelouse de Reuilly Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rouge Nord / Cirque Pardi ! Pelouse de Reuilly, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 20h à 21h

Le dimanche 27 juin 2021

de 18h à 19h

gratuit

Un spectacle monumental pour l’espace public. Du cirque à hauts risques à découvrir. Une création qui fait le tour du monde. Escale à Paris pour deux dates. C’est gratuit, c’est fantastique. Une seule contrainte : réserver ! Faire mieux c’est difficile. LA COOPERATIVE DE RUE ET DE CIRQUE PRESENTE >>>>>>> SILENCE. MOTEUR. ÇA TOURNE ! Existe-il un mot pour désigner le calme avant la tempête ? Rouge Nord !

Le bruit d’un moteur surgit et ouvre la porte sur l’action. Une scène inattendue prend place sous nos yeux. Rouge Nord c’est un un rêve couleur métallique. Une chanteuse acrobate.

Un funambule sur une ligne tendue.

Un camion-grue décati.

Une Mercedes de 1978.

Une cabine téléphonique détraquée.

Un concert en live. 45 minutes d’ivresse. Avec Rouge Nord, Cirque Pardi! nous immerge dans une fresque quasi cinématographique, à mi-chemin entre Quentin Tarantino et Wim Wenders. >> Découvrez l’ensemble des spectacles de la saison programmés par la Coopérative De Rue et De Cirque / / www.2r2c.coop Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Pelouse de Reuilly place du cardinal Lavigerie Paris 75012

8 : Porte de Charenton (250m) 8 : Porte Dorée (362m)

Contact :coopérative De Rue et De Cirque https://www.2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque reservation@2r2c.coop Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Étudiants;Urbain;Insolite;Ados;Musique;Cinéma;Plein air;En famille

Date complète :

2021-06-26T20:00:00+02:00_2021-06-26T21:00:00+02:00;2021-06-27T18:00:00+02:00_2021-06-27T19:00:00+02:00

Rouge Nord©Circusögraphy

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Pelouse de Reuilly Adresse place du cardinal Lavigerie Ville Paris lieuville Pelouse de Reuilly Paris