ROUGE NORD Celles, 3 juin 2022, Celles.

ROUGE NORD Celles

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03

Celles Hérault Celles

Durée : 45min

Cie Cirque Pardi

Une fresque cinématographique à la frontière entre Quentin Tarantino et Wim Wenders !

Existe-il un mot pour désigner le calme avant la tempête ? Rouge Nord !

Le bruit d’un moteur surgit et ouvre la porte sur l’action. Une scène inattendue prend place sous

nos yeux. Rouge Nord c’est un rêve couleur métallique.

Une chanteuse acrobate.

Un funambule sur une ligne tendue.

Un camion-grue décati.

Une Mercedes de 1978.

Une cabine téléphonique détraquée.

Un concert en live. 45 minutes d’ivresse où des techniques de cirque de haut risque côtoient un

envoûtant univers mécanique.

Et concert surprise pour terminer la soirée !

Et autour :

Papote et popote à la suite du spectacle autour d’un espace guinguette.

Spectacle accueilli en partenariat avec le Sillon (Clermont l’Hérault) et le Sonambule (Gignac) dans le

cadre de Scènes associées en Cœur d’Hérault d’Hérault, en partenariat avec le Syndicat mixte du

Grand site Salagou Cirque de Mourèze.

