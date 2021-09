Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Rouge Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche THRILLER ÉCOLOGIQUE – FRANCE – 1H28

Réalisation : Farid Bentourni.

Avec : Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette….

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.

Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Séances :

– Samedi 18 septembre # 18h00

