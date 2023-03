Atelier de marqueterie de paille Rouge Manufacture Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

Atelier de marqueterie de paille Rouge Manufacture, 31 mars 2023, Pantin. Atelier de marqueterie de paille 31 mars – 2 avril Rouge Manufacture I​ntroduction à la marqueterie de paille par la d​écouverte de la matière première et les outils pour la travailler.

E​xplications et démonstrations étape par étape de l’usage de la paille sur différents supports, coloris et motifs.

A​vec une approche moins artisanale et plus artistique, je vous invite à venir découvrir mon univers ainsi que mes créations.

L’atelier sera ouvert du vendredi au dimanche pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, de 10h à 18h. Vous pourrez également rencontrer les artisans qui m’entourent au quotidien dans cet espace commun. Rouge Manufacture 15 ter rue Sainte Marguerite, 93500 PANTIN Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/olivierthomine?igshid=YmMyMTA2M2Y= »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Marqueterie de paille Atelier d’art Olivier Thomine

