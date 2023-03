Dirty Notes Rouge Manufacture, 31 mars 2023, Pantin.

Dirty Notes 31 mars – 2 avril Rouge Manufacture

Dirty Notes est une marque de papeterie anti-gaspi qui valorise les déchets des imprimeurs et papetiers d’Ile-de-France en récupérant leurs chutes de fabrication ou stocks endommagés pour les transformer en articles de papeterie.

Choisis avec soin, ces papiers sauvés de la benne sont assemblés puis collés ou reliés et décorés de motifs uniques sur la couverture. Le tout, à la main, en séries limitées, dans notre atelier de Pantin.

Venez découvrir notre atelier des Quatre Chemins, comment on récupère ces papiers et comment on leur offre une seconde vie.

Vous en profiterez également pour découvrir le travail d’autres fabuleux artisans d’art qui partagent nos locaux : marqueterie de paille, gravure, broderie, bijou, etc.

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

papeterie upcycling

Photo : François Rouzioux