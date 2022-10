Rouge Lie de Vin, 25 novembre 2022, .

Rouge Lie de Vin



2022-11-25 – 2022-11-25

La pièce commence après les faits, alors que le mari est en prison. Dans la cellule, au parloir, chez la juge, l’histoire défile sous nos yeux avec justesse et pudeur. Le texte est fort, très fort même et on ne ressort pas de ce spectacle comme on y est entré.

Cette pièce interroge, fait réagir, discuter et le débat s’anime de lui-même autour des violences conjugales avec les spectateurs dès que la lumière se rallume.



Dans le cadre des Maisons Créatives pour Une 5ème saison – Biennale d’Art et de Culture d’Aix en Provence – Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Cette avant première, à la Mareschale, du spectacle Rouge Lie de Vin vous présente un regard sur les violences conjugales, une fiction écrite par Valérie Hernandez

dernière mise à jour : 2022-10-05 par