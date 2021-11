Rouge imfp, 16 novembre 2021, Salon-de-Provence.

Rouge

imfp, le mardi 16 novembre à 19:00

« Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien.ne.s émergent.e.s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SCPP, la SPPF, et l’Institut Français. » Dans l’univers de ROUGE, trois pigments suffisent à déstabiliser les couleurs connues. Entourée de Sylvain Didou (contrebasse) et de Boris Louvet (batterie), la pianiste Madeleine Cazenave nous entraîne dans une odyssée chromatique. On explore avec bonheur leur spectre multicolore, entre les ondes classiques de Satie et de Ravel et les tons chauds-froids de Tigran Hamasyan, E.S.T. ou Gogo Penguin. Leur premier album Derrière les paupières évoque une traversée orageuse, un cheminement aérien et sensible vers une éclaircie intérieure. Avec simplicité, les musiciens créent les conditions de l’immersion, contemplative et hypnotique, pour mieux nous entraîner au cœur de la douce tempête ROUGE. Madeleine Cazenave – Piano Sylvain Didou – Contrebasse Boris Louvet – Batterie [https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/rouge-les-polychromes-de-madeleine-cazenave-94156](https://www.francemusique.fr/emissions/open-jazz/rouge-les-polychromes-de-madeleine-cazenave-94156)

De 6 à 15€ / gratuit pour les stagiaires IMFP

♫JAZZ♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T21:30:00