Rouge gorge Musée départemental du Sel Marsal, mercredi 20 mars 2024.

Rouge gorge Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance, Léa Pellarin, couseuse d’histoires, emmène les 0/3 ans voyager sur les ailes de ce bel oiseau, le rouge gorge. Mercredi 20 mars, 10h30, 16h30 Musée départemental du Sel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T10:30:00+01:00 – 2024-03-20T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T16:30:00+01:00 – 2024-03-20T17:30:00+01:00

Tout commence d’une grande robe. Cachées dans le jupon, les manches, la ceinture… se trouvent les histoires. A la parole se mêle le visuel, au visuel se mêle la parole … Marionnettes, jeux de doigts, contes traditionnels, objets, musique et chansons se succèdent et se répondent.

Ce spectacle joue sur les sens des tout-petits et petits, se pose à leur hauteur, tout en douceur.

L’hiver arrive, posant sa grande robe blanche sur la terre. Des petites lumières s’allument. Les hommes et les femmes se réchauffent autour du feu, et se racontent des histoires. Celle d’un oiseau qui apporta le feu sur le monde, celle d’une petite fille qui s’aventura dans la forêt sans peur … Et à la blancheur de la neige, se mêle un fil rouge. Le rouge d’un oiseau, le rouge d’un petit tricot, le rouge d’une petite flamme qui réchauffe les froides nuits d’hiver.

