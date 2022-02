Rouge Gorge – Festival Variations lieu unique (le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rouge Gorge – Festival Variations lieu unique (le), 22 avril 2022, Nantes. 2022-04-22

Horaire : 22:00

Gratuit : oui Entrée libre. Après un premier LP (Rouge Gorge, 2017) et un hit générationnel (Les Primevères des Fossés), Robin Poligné dit Rouge Gorge présentait “René” en 2019, composé et enregistré au sortir d’une longue maladie. Album de résilience et de renaissance, “René” (comme “né à nouveau”) marie new-wave hospitalière (dans tous les sens du terme) et mélodies salutaires, chansons d’amour ou mystiques. Habituellement seul derrière son synthé Yamaha TSR16, Rouge Gorge présentera son nouveau live en duo. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) lieu unique (le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 http://www.lelieuunique.com http://festival-variations.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu lieu unique (le) Adresse Quai Ferdinand Favre Ville Nantes lieuville lieu unique (le) Nantes Departement Loire-Atlantique

lieu unique (le) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Rouge Gorge – Festival Variations lieu unique (le) 2022-04-22 was last modified: by Rouge Gorge – Festival Variations lieu unique (le) lieu unique (le) 22 avril 2022 lieu unique (le) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique