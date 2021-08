Brest Brest Brest, Finistère Rouge Gorge Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Rouge Gorge Brest, 16 novembre 2021, Brest. Rouge Gorge 2021-11-16 20:30:00 – 2021-11-16 Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau

Brest Finistère En 2017, Robin Poligné alias Rouge Gorge signe un premier album de chanson pop rock minimaliste, et ses mélodies cristallines, traversées de traits terriblement entêtants, marquent les esprits. Quelque temps après, il subit une aggravation de la maladie auto-immune qui sommeillait en lui.

René, qu’il faut entendre comme Re-né, est le journal musical intime de sa convalescence et de sa rééducation. Car il lui faut se réapproprier complètement les codes sociaux, les sensations, le grain de sa voix a changé, tout a changé.

En forme de « remontada », René se révèle habité, lumineux, profond. Organisateur : le Quartz

Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau
Brest