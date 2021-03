Rouge – Focus jazz nantais avec Kiosk – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 27 mars 2021-27 mars 2021, Nantes.

2021-03-27 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 16:00

Gratuit : oui

Concert. Kiosk est un projet né dans la région nantaise à l’été 2020. Les artistes de jazz s’étaient alors mobilisés pour réinventer un été musical en plein air, pour recréer du lien avec le public. Fort de cette expérience, Kiosk perdure aujourd’hui pour présenter et défendre cette scène musicale locale.Eis et Rouge, deux groupes du projet, seront présentés lors du festival samedi 27 mars 2021 : Eis à 15h et Rouge à 16h. Rouge : Entourée de Sylvain Didou (contrebasse) et de Boris Louvet (batterie), la pianiste Madeleine Cazenave déploie sa palette sonore sans jamais s’emmêler les pinceaux. Le trio dénommé Rouge se situe à mi-chemin entre musique classique et jazz. On y croise les influences de Satie et de Ravel, entremêlées aux tons chauds-froids de Tigran Hamasyan, E.S.T. ou Gogo Penguin.Le premier album du trio, Derrière les paupières, évoque « une traversée orageuse, un cheminement aérien et sensible vers une éclaircie intérieure ». Avec une simplicité apparente, Rouge crée les conditions de l’immersion : des morceaux tantôt contemplatifs, tantôt hypnotiques, avec un brin de mélancolie joyeuse. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne

