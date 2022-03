Rouge feu “Au bord du vivre” Malestroit, 4 mars 2022, Malestroit.

Rouge feu “Au bord du vivre” Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte Anne Malestroit

2022-03-04 – 2022-03-04 Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte Anne

Malestroit Morbihan Malestroit

Concert spoken word électro et slam.

Un duo féminin qui fait dialoguer la poésie brute et contemporaine avec la musique électronique hypnotique et envoûtante pour déclamer l’amour, l’engagement, la force de la résilience et aussi avec humour, notre quotidien, nos relations aux écrans, nos masques sociaux… Un concert poétique, un conte moderne où les morceaux sont reliés par des slams : une énergie vitale.

Vendredi 4 mars à 20h30

Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15

+33 2 97 75 18 15

Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte Anne Malestroit

